Barack Obama 2023 yılında en sevdiği şarkıları paylaştı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, sosyal medya takipçileri için 2023 yılındaki favori şarkılarından oluşan bir liste paylaştı.

Barack Obama 2023 yılında en sevdiği şarkıları paylaştı

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı , 2023 favorilerini sıraladı.

Bu yıl en sevdiği şarkıları paylaşan Obama'nın listesinde Tyla, Lenny Kravitz, Megan Thee Stalliaon, Teddy Swims gibi isimler yer alıyor.

FAVORİ KİTAPLARINI PAYLAŞTI

Eski ABD Başkanı daha önce en sevdiği kitapları paylaşmıştı. Listede çok satanlardan James McBride’ın “The Heaven & Earth Grocery Story”, David Grann’in “The Wager” ve Jonathan Eig’ın “King: A Life" gibi kitapları var

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