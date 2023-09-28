Barbie filminin başarısı terfi getirdi

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı "Barbie" yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Film aynı zamanda açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi olmuştu.
Rekora doymayan film, Barbie bebeklerini üreten oyuncak şirketi Mattel'i de etkiledi. Yapımcı Robbie Brenner, şirketin film projeleri bölümü Mattel Films'in yeni başkanı oldu.
2018 yılından beri Mattel'de çalışan Brenner ve ekibi, Barbie filminin yapımcılığını üstlenmişti. Filmin gişe başarısının Brenner'ın terfi olmasında etkili olduğu belirtiliyor.
Mattel uzun yıllardır oyuncak şirketinin orijinal içeriklerinin değerlendirilmesi üzerine projeler üretmeye çalışıyor.
Mattel Films'in gelecek film projeleri arasında Barney, Hot Wheels, Magic 8 Ball, Matchbox, Major Matt Mason, Masters of the Universe, Polly Pocket, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots ve Wishbone yer alıyor.
BARBIE HAKKINDA
Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.
Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Margot Robbie
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat