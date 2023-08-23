Barbie yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi olacak

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran "Barbie" şu sıralar tüm dünyanın gündeminde. Gişede büyük bir başarı elde eden filmin bir rekor daha kıracağı tahmin ediliyor.

"Oppenheimer" ile 21 Temmuz'da vizyona giren film, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi olacak.

