Barbie yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi olacak

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran "Barbie" şu sıralar tüm dünyanın gündeminde. Gişede büyük bir başarı elde eden filmin bir rekor daha kıracağı tahmin ediliyor.
"Oppenheimer" ile 21 Temmuz'da vizyona giren film, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi olacak.
Film bu sayede "Süper Mario Kardeşler Filmi" adlı yapımı geride bırakarak yılın en çok kazanan filmi olacak. Tahmin edilen gişe rakamlarına göre "Barbie" salı gününe kadar ABD'de 569,3 milyon dolar hasılat elde etmiş olacak. "Süper Mario Kardeşler Filmi" (The Super Mario Bros. Movie) 574,2 milyon dolar hasılat elde etmişti.
Deadline'ın haberine göre, Barbie "yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi" unvanını 34 günde kazanarak da tarihe geçecek. Süper Mario filmi bu unvanı 138 günde elde etmişti.
DAHA ÖNCE HANGİ REKORLARI KIRDI?
Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu
Öte yandan, film Christopher Nolan'ın "Kara Şövalye"sini geçerek Warner Bros.'un en çok izlenen filmi olarak sinema tarihine geçti.
Filmi aynı zamanda, yönetmen Gerwig'e dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.
BARBIE HAKKINDA
Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.
Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
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