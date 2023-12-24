Beykoz'un Sözlü Tarihi 2 kitabı tanıtıldı

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin yakın geçmişini, sosyal ve ekonomik hayatında iz bırakan önemli olay ve hatıraları kayıt altına almak ve geleceğe aktarmak amacıyla hazırlanan sözlü tarih kitabı, sıcak, samimi ve dokunaklı yaşam öyküleriyle Beykoz Yaşam Merkezi’nde tanıtıldı. Şehirlerin kültür mirasında önemli yeri olan toplumsal hatıralar eşliğinde ilçede yaşanan sosyo-ekonomik değişim ve dönüşümü gözler önüne seren kitap, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın katılımıyla tanıtıldı. Kokteyl ile başlayan kitap tanıtım gecesinde, katılım gösteren tüm davetlilere de Beykoz'un Sözlü Tarihi 2 kitabı hediye olarak verildi.



"ÜÇÜNCÜSÜ DE MART AYINDA YAYINLANACAK"

Kitap tanıtım gecesinde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Beykoz çok anlamlı bir kent ve tarihine bakınca 2 bin 500 yıl dedik ama Marmaray çalışmaları yapıldığı sırada 8 bin 500 yıl öncesine kadar gitti. Geçmişte milyonlar yaşadı burada, onlarla irtibat kurabilmek o dönemin nasıl olduğunu hissetmek, o duyguyla bu günü yaşayabilmek son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Bu ve benzeri çalışmalarla bu günü de geleceğe aktarmak istiyoruz. Beykoz doğası en çok bilinen yerdir. Dünyanın her yerinde çekilen filmlerden tanıyorlar Beykoz'u. Tabii bu çok önemli bir şey, ayrıca geleceğe de aktarım konusundaki bir bağ olacağını düşünüyorum. Bu kitap ikincisi, üçüncüsü ise Mart ayında yayınlanacak" dedi.