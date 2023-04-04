Beyoğlu Semt Kütüphaneleri, Ramazan ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor

"ÖZELLİKLE GENÇ NESLİN İLGİSİ BİZİ ZİYADESİYLE MEMNUN EDİYOR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kütüphane dostu bir Beyoğlu için ’Her Semte Bir Kütüphane’ projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkin vatandaşlarımız, yani toplumumuzun her kesiminin kitapla buluştuğu yerler oldu semt kütüphanelerimiz. Okul çıkışı, iş çıkışı, hafta tatili, ara tatil ve yaz tatilinin ilk durağı olmayı başardı. İçerisinde bunduğumuz Ramazan ayında da bir yoğunluk gözlemledik kütüphanelerimizde. Bu noktada özellikle de genç neslin ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.