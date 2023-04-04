Beyoğlu Semt Kütüphaneleri, Ramazan ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor

Beyoğlu Semt Kütüphaneleri, Ramazan ayında da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçiler, kütüphanede kitaplarını okuyarak araştırmalarını yapıyor. Semt kütüphanelerinin çocuk misafirleri ise düzenlenen etkinliklere katılıyor.
Beyoğlu’nun her mahallesinde vatandaşların evlerine yürüme mesafesinde inşa edilen kütüphaneler ilgi görüyor. İftar öncesi boş zamanını değerlendirmek isteyen gençlerin kütüphanelere gittiği belirtildi.
"ÖZELLİKLE GENÇ NESLİN İLGİSİ BİZİ ZİYADESİYLE MEMNUN EDİYOR"
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kütüphane dostu bir Beyoğlu için ’Her Semte Bir Kütüphane’ projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkin vatandaşlarımız, yani toplumumuzun her kesiminin kitapla buluştuğu yerler oldu semt kütüphanelerimiz. Okul çıkışı, iş çıkışı, hafta tatili, ara tatil ve yaz tatilinin ilk durağı olmayı başardı. İçerisinde bunduğumuz Ramazan ayında da bir yoğunluk gözlemledik kütüphanelerimizde. Bu noktada özellikle de genç neslin ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.
59. KÜTÜPHANE HAFTASINDA BİNLERCE ÖĞRENCİYİ AĞIRLADI
Beyoğlu Semt Kütüphaneleri, 27 Mart- 2 Nisan tarihlerinde “Cumhuriyetin Kazanımları ve Kütüphanecilik” temasıyla gerçekleştirilen 59. Kütüphane Haftası dolayısıyla birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Etkinliklerde; Akıl Oyunları, Boyama, Ramazan Hikayeleri, Resimlerle Atasözleri ve Deyimler, Görsel Okuma, Hikaye Canlandırma, Yaratıcı Drama, Şiir, ‘Devamını Sen Getir’ Hikaye Tamamlama ve Mozaik başta olmak üzere onlarca atölye çalışması yapıldı.