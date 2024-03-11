Billie Eilish tarihe geçti: 2 Oscar kazanan en genç isim

ABD'li şarkıcı Billie Eilish, Barbie filmi için seslendirdiği "What Was I Made For?" şarkısıyla tarihe geçti.

Billie Eilish tarihe geçti: 2 Oscar kazanan en genç isim

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Emma Stone ise Zavallılar filmiyle kariyerinde ikinci kez Oscar ödülünü kazandı.

OSCAR KAZANANLAR TAM LİSTE

Billie Eilish tarihe geçti: 2 Oscar kazanan en genç isim - 1

Barbie filmi için "What Was I Made For?" şarkısını seslendiren ve besteleyen Billie Eilish ve ağabeyi Finneas O'Connell geceden ödülle ayrıldı.

İkili, En İyi Orijinal Şarkı dalında ödül kazandı. Eilish ödül konuşmasında "Çok şanslı hissediyorum ve onur duyuyorum" dedi. Şarkı aynı zamanda Grammy Ödülleri'ndende eli boş ayrılmamıştı.

Eilish ile ağabeyi Finneas O'Connell, James Bond filmi için besteledikleri "No Time to Die" şarkısıyla Oscar kazanmıştı.

22 yaşındaki Eilish bu sayede iki Oscar kazanan en genç isim oldu. Variety'nin haberine göre, 26 yaşındaki O'Connell da iki Oscar kazanan en genç ikinci isim olabilir.

Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

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