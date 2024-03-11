Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar
Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Emma Stone ise Zavallılar filmiyle kariyerinde ikinci kez Oscar ödülünü kazandı. Hollywood'un en prestijli gecesinde birbirinden dikkat çekici anlar yaşandı. İşte Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar...
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