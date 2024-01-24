Bin yıllık mezarda boynunda halkalarla gömülmüş iskeletler bulundu

Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarında 107'den fazla iskeletin bulunduğu bin yıllık mezarlık keşfedildi. Mezarlıkta boynunda halkalarla gömülmüşiskeletler bulundu.

Bin yıllık mezarda boynunda halkalarla gömülmüş iskeletler bulundu
Fotoğraf: Vyacheslav Baranov

'nın Kiev şehrinde boyunlarında halkalar ve ayaklarında kovalarla gömülmüş iskeletlerin bulunduğu bin yıllık bir mezarlık ortaya çıkarıldı.

Keşfedilen kemikler, toplu bir pagan mezarı olduğu düşünülen bölgede baltalar, kılıçlar, mızraklar, mücevherler ve tavuk kemikleriyle birlikte bulundu.

Kazılarda arkeologlar ayrıca taş bir sunağın yanında bilezikler, boncuklar ve yumurta kabuğu gibi yiyecek kalıntıları da buldular.

Kazılar sırasında boynunda ve bileklerinde halkalar bulunan bir kadın iskeleti bulundu. Araştırmacılar, bunun cinsiyeti ayırt etmek için kullanılmış bir yöntem olabileceğini söyledi.

Projeyi yöneten araştırmacılar, “Ostriv'de bulunan silahlar Kiev Rusyası ve daha genel olarak Kuzeydoğu Avrupa için tipik silahlar. Ostriv'deki iki erkek mezarından çıkan kovalar gibi diğer eşyalar da da 11. yüzyıl Prusya mezarlarında ve askeri elitlere ait Pomeranya ve Masovya gömü mezarlıklarında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar kazı çalışmalarını 2017 ile 2022 yılları arasında yürttü.

Arkeologlar Science Live'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Ukrayna'daki birçok kazı çalışmasını duraklattığını söyledi.

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