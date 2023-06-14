Bir Japon'un gözünden Türkiye anlatıldı

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen tanıtım etkinliğine, kitabın çevirmeni Prof. Dr. Selçuk Esenbel ve belgesel filmin yönetmeni Umut Mete Soydan ile Japon akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve davetliler katıldı.



Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, hem kitap hem de belgeselin, iki ülke ilişkilerinin başlangıcı ve ilerleyişine dair dikkati çeken eserler olduğunu söyledi.



Gelecek senenin iki ülke diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olacağına dikkati çeken Güngen, Türk ve Japon tarihsel dostluğu ve dayanışmasının gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.



Güngen, iki ülkenin karşılıklı ilişkilerinin ekonomi, enerji, uzay, eğitim, sağlık ve afetle mücadele dahil oldukça geniş yelpazede somut adımlarla geliştiğini vurguladı.

BİR JAPON'UN GÖZÜNDEN DÖNEMİN İSTANBUL'UNA DAİR İZLENİMLER

Etkinlikte konuşan kitabın çevirmeni Esenbel, çevirdiği eserin, ilk Japon Müslümanlardan kabul edilen ve Osmanlı Devleti döneminde İstanbul'da yaşayan iş insanı Yamada Torajiro'ya ait olduğunu dile getirdi.



"Yamada, o dönem iki ülke arası gayriresmi fahri başkonsolos gibi görev üstleniyor" diyen Esenbel, kitabın, bir Japon'un gözünden, dönemin İstanbul'una dair izlenimleri aktardığını kaydetti.



Belgesel filmin yönetmeni Soydan da çekimlerin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü, Türkiye ve Japonya halklarının birbirine yönelik ilgisinden ve saygısından esinlendiğini belirtti.



Soydan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının sponsorluğunda hazırlanan belgesel filmin, hem Türk hem de Japon televizyon kanallarında gösterildiğini kaydetti.



Etkinlikte davetliler, Türk mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı da buldu.