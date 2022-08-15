'Bir Umut' filmi 44. Moskova Film Festivali'nde yarışacak

Haberler 15.08.2022 - 10:20
'Mavi Bisiklet'in bol ödüllü yönetmeni Ümit Köreken’in Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile TRT, Almanya ve Slovenya ortak yapımı olan ikinci filmi 'Bir Umut', 44. Moskova Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümüne seçilen 9 filmden biri oldu.
Bosphorus Film LAB, Cinelink Ortak Yapım Marketi, Apulia Film Forum, First Cut LAB ve First Cut+ platformlarına seçilen Bir Umut, dünya prömiyerini dünyanın prestijli film festivallerinden biri olan 44. Moskova Film Festivali’nde yapacak.
Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin başrollerinde 'Halef' filmindeki performansıyla 2018 yılında gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan ve 'Eğreti Gelin' filmindeki performansıyla 2005 yılında gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Eylem Yıldız ile tecrübeli dizi ve sinema oyuncusu Funda Eskioğlu yer alıyor.
SENARYOSU ÇEHOV'DAN ESİNLENEREK YAZILDI
Bir Umut'un senaryosu Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken tarafından ünlü Rus öykü ve oyun yazarı Anton Çehov'un Martı adlı oyunundan esinlenerek yazıldı. Bir anne-oğul sevgisizliğinin ve bağlanma bozukluğunun işlendiği filmde Martı oyununun provaları da yer alıyor.
FİLMİN MÜZİKLERİNDE DANTE'NİN İLAHİ KOMEDYASI DA YER ALIYOR
Dante' nin "İlahi Komedya" adlı eserinin "Inferno" (Cehennem) bölümünden bir kısım, orjinal Latince metni ile Ozan Türkyılmaz tarafından film için özel olarak bestelendi. Ayrıca filmin içerisindeki diegetik ve non-diegetik tüm müzikler de karakterlere özel olarak bestelendi.
FİLMİN HİKAYESİ
Umut (35), sinema filmlerinde rol almak isteyen bir oyuncudur. Asiye (43) özel bir tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır. Asiye’nin yönettiği ‘Martı’ oyununda annesinin sevgisizliğinden dolayı yaşama tutunma mücadelesi veren Treplev rolünü oynayan Umut, on dört yaşında iken babasını kaybetmiş, annesinin yeniden evlenmesi üzerine Bursa’da yaşayan dayısının yanına gönderilmiştir. Bu olaydan sonra yirmi yıl boyunca annesi ile hiç görüşmemiştir. Sınırda yaşadığı sorun nedeniyle Bursa’ya dönemeyen tır şoförü dayısından bir telefon alır. Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşayan annesi MS hastalığı nedeniyle tedavi için Bursa’ya gelmiştir. Annesinin gelişiyle geçmişe ait travmaları yeniden canlanan Umut, bir günde yaşamındaki her şeyi kaybetme noktasına gelir.