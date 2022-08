'Bir Umut' filmi 44. Moskova Film Festivali'nde yarışacak

'Mavi Bisiklet'in bol ödüllü yönetmeni Ümit Köreken’in Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile TRT, Almanya ve Slovenya ortak yapımı olan ikinci filmi 'Bir Umut', 44. Moskova Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümüne seçilen 9 filmden biri oldu.



Bosphorus Film LAB, Cinelink Ortak Yapım Marketi, Apulia Film Forum, First Cut LAB ve First Cut+ platformlarına seçilen Bir Umut, dünya prömiyerini dünyanın prestijli film festivallerinden biri olan 44. Moskova Film Festivali’nde yapacak.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin başrollerinde 'Halef' filmindeki performansıyla 2018 yılında gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan ve 'Eğreti Gelin' filmindeki performansıyla 2005 yılında gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Eylem Yıldız ile tecrübeli dizi ve sinema oyuncusu Funda Eskioğlu yer alıyor.



SENARYOSU ÇEHOV'DAN ESİNLENEREK YAZILDI



Bir Umut'un senaryosu Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken tarafından ünlü Rus öykü ve oyun yazarı Anton Çehov'un Martı adlı oyunundan esinlenerek yazıldı. Bir anne-oğul sevgisizliğinin ve bağlanma bozukluğunun işlendiği filmde Martı oyununun provaları da yer alıyor.