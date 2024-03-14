Birbirinden ünlü isimler kadroda: Ari Aster'dan Western filmi geliyor

Son olarak "Beau is Afraid" ile dikkat çeken ünlü yönetmen Ari Aster, yeni filmi "Eddington" için çalışmalara başladı. Aster'ın filminin yıldızlarla dolu kadrosu belli oldu.

Birbirinden ünlü isimler kadroda: Ari Aster'dan Western filmi geliyor

"Ayin", "Ritüel", "Korkuyorum" ile adından söz ettiren yönetmen Ari Aster, yeni filmiyle adından söz ettirdi. Aster, yapımını A24'ün üstlendiği "Eddington" filminin kadrosunda yıldız isimleri bir araya getirdi.

Lars Knudsen ve Ari Aster'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde; , , Austin Butler, Pedro Pascal, Luke Grimes, Micheal Ward ve Clifton Collins Jr. yer alacak.

Birbirinden ünlü isimler kadroda: Ari Aster'dan Western filmi geliyor - 1

Çekimlerine bu hafta başlanması planlanan "Eddington" adlı , New Mexico’da küçük bir kasabada yaşayan ve hayatta daha büyük hedefleri olan bir şerifin hikayesini konu edecek.

Olay örgüsüne ilişkin ayrıntılar gizli tutulan "Eddington" filmi, kadrosunda yıldız oyuncuların bir araya gelmesiyle şimdiden büyük yankı uyandırdı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...