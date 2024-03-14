Birbirinden ünlü isimler kadroda: Ari Aster'dan Western filmi geliyor

"Ayin", "Ritüel", "Korkuyorum" ile adından söz ettiren yönetmen Ari Aster, yeni filmiyle adından söz ettirdi. Aster, yapımını A24'ün üstlendiği "Eddington" filminin kadrosunda yıldız isimleri bir araya getirdi.
Lars Knudsen ve Ari Aster'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde; Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Pedro Pascal, Luke Grimes, Micheal Ward ve Clifton Collins Jr. yer alacak.
Çekimlerine bu hafta başlanması planlanan "Eddington" adlı film, New Mexico’da küçük bir kasabada yaşayan ve hayatta daha büyük hedefleri olan bir şerifin hikayesini konu edecek.
Olay örgüsüne ilişkin ayrıntılar gizli tutulan "Eddington" filmi, kadrosunda yıldız oyuncuların bir araya gelmesiyle şimdiden büyük yankı uyandırdı.
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