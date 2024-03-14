Birbirinden ünlü isimler kadroda: Ari Aster'dan Western filmi geliyor

Çekimlerine bu hafta başlanması planlanan "Eddington" adlı film, New Mexico’da küçük bir kasabada yaşayan ve hayatta daha büyük hedefleri olan bir şerifin hikayesini konu edecek.



Olay örgüsüne ilişkin ayrıntılar gizli tutulan "Eddington" filmi, kadrosunda yıldız oyuncuların bir araya gelmesiyle şimdiden büyük yankı uyandırdı.