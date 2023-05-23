Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna Benedict Cumberbatch dahil oldu

"The Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna katıldı.

Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna Benedict Cumberbatch dahil oldu

Marvel evreninde canlandırdığı Doctor Strange rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu 'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, yönetmenliğini James Mangold'ın üstlendiği ve Timothée Chalamet'nin başrolünde yer aldığı filme dahil oldu.

Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna Benedict Cumberbatch dahil oldu - 1

Bob Dylan’ın gençlik yıllarını konu alan ve "A Complete Unknown" adını taşıyan filme dahil olan oyuncu, filmde Pete Seeger rolünü canlandıracak. Seeger, ünlü müzisyenin ilk destekçilerinden ve akıl hocalarından biriydi.

Filmin senaryosunu ise Mangold ve Jay Cocks kaleme alacak.

Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna Benedict Cumberbatch dahil oldu - 2

Elijah Wald’ın "Dylan Goes Electric" adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.

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