Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna Benedict Cumberbatch dahil oldu

Marvel sinema evreninde canlandırdığı Doctor Strange rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, yönetmenliğini James Mangold'ın üstlendiği ve Timothée Chalamet'nin başrolünde yer aldığı filme dahil oldu.

Bob Dylan’ın gençlik yıllarını konu alan ve "A Complete Unknown" adını taşıyan filme dahil olan oyuncu, filmde Pete Seeger rolünü canlandıracak. Seeger, ünlü müzisyenin ilk destekçilerinden ve akıl hocalarından biriydi. Filmin senaryosunu ise Mangold ve Jay Cocks kaleme alacak. Elijah Wald’ın "Dylan Goes Electric" adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.

