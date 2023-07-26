Britney Spears'tan yeni rekor

"İçimdeki Kadın" adlı kitabını piyasaya sürmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Britney Spears son dönemde Will.I.Am ile imza attığı yeni düetiyle gündemde olsa da Spears'ın eski bir şarkısı müzik platformunda rekor kırdı.

Britney Spears'tan yeni rekor

Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı , uzun bir aradan sonra "Mind Your Business" şarkısıyla müziğe geri dönmüştü. Black Eyed Peas grubu üyesi Will.I.Am ile yeni bir düete imza atan Spears, 2003 tarihli "Toxic" şarkısıyla gündeme geldi.

Britney Spears'tan yeni rekor - 1

Grammy ödüllü şarkıcının "Toxic" şarkıcı Spotify'da 1 milyar dinlenmeye ulaştı. Spears bu sayede platformunun “Billions Club” üyeleri arasına girdi.

Spotify'da 1 milyar dinlenmeye ulaşan şarkılar arasında ABBA’nın “Dancing Queen”, Whitney Houston'dan “I Wanna Dance With Somebody” ve DJ Khaled’in “Wild Thoughts” gibi şarkıları bulunuyor.

Şarkıcının “In the Zone” albümünde yer alan “Toxic” şarkısının Kylie Minogue ile düet olacağı iddia edilmişti.

Britney Spears'tan yeni rekor - 2

ANI KİTABI HAZIR

Öte yandan Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) okurla buluşmaya hazır. Ön siparişin verilebildiği kitap, 24 Ekim'de piyasaya çıkacak.

41 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, anı kitabının çıkacağı haberinin ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Spears, yayınladığı videoda, "Kitabımı bitirdim, yakında çıkıyor. Bu kitap için çok çalıştım. Kitabı bitirmek için çok fazla terapi gördüm. Umarım seversiniz" ifadelerini kullandı.

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