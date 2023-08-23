Broadway'deki Britney Spears müzikali sona eriyor

BOŞANIYORLAR

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears, Sam Asghari ile 14 aylık evliliğini bitirme kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Dans ettiği bir videoyu paylaşan Spears, "Herkesin bildiği gibi, Hesam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum. Ama nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu hiç kimseyi ilgilendirmez!" ifadelerini kullandı.

"ZAYIF YÖNLERİMİ SAKLAMAK ZORUNDA KALDIM"



Pop yıldızı sözlerine, “Ama dürüst olmak gerekirse bu acıyı artık kaldıramıyorum! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki size teşekkür ediyorum!!! Çok uzun zamandır güçlüyü oynuyorum ve Instagram’ım mükemmel görünebilir ama gerçeklikten çok uzak ve bence hepimiz bunu biliyoruz! Duygularımı ve gözyaşlarımı ve gerçekten nasıl hissettiğimi göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım!" diyerek devam etti.