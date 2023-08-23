Broadway'deki Britney Spears müzikali sona eriyor

Pop müziğin yıldızı Britney Spears ve Sam Asghari 14 aylık evliliğin ardından boşanma kararı aldı. Asghari ile geçtiğimiz yıl haziran ayında dünyaevine giren Spears, ayrılık kararıyla ilgili "Herkesin bildiği gibi, Hesam ve ben artık birlikte değiliz" demişti.
Britney Spears’ın şarkılarından oluşan ve şarkıcının pop tarihini anlatan müzikal Broadway'de sahneleniyordu.
“Once Upon a One More Time" adındaki müzikalın sona ereceği açıklandı. Haziran ayında sahnelenmeye başlanan müzikal son kez 3 Eylül'de Marquis Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Böylece müzikal 123 kez sahnelenmiş olacak.
Keone ve Mari Madrid'in yönettiği müzikal, Spears'ın “Oops I Did It Again", “Lucky”, “Circus” ve“Toxic" gibi hit parçalarına yer veriyordu.
BOŞANIYORLAR
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears, Sam Asghari ile 14 aylık evliliğini bitirme kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Dans ettiği bir videoyu paylaşan Spears, "Herkesin bildiği gibi, Hesam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum. Ama nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu hiç kimseyi ilgilendirmez!" ifadelerini kullandı.
"ZAYIF YÖNLERİMİ SAKLAMAK ZORUNDA KALDIM"
Pop yıldızı sözlerine, “Ama dürüst olmak gerekirse bu acıyı artık kaldıramıyorum! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki size teşekkür ediyorum!!! Çok uzun zamandır güçlüyü oynuyorum ve Instagram’ım mükemmel görünebilir ama gerçeklikten çok uzak ve bence hepimiz bunu biliyoruz! Duygularımı ve gözyaşlarımı ve gerçekten nasıl hissettiğimi göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım!" diyerek devam etti.
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