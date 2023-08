Broadway'deki Britney Spears müzikali sona eriyor

“Once Upon a One More Time" adındaki müzikalın sona ereceği açıklandı. Haziran ayında sahnelenmeye başlanan müzikal son kez 3 Eylül'de Marquis Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Böylece müzikal 123 kez sahnelenmiş olacak.

Keone ve Mari Madrid'in yönettiği müzikal, Spears'ın “Oops I Did It Again", “Lucky”, “Circus” ve“Toxic" gibi hit parçalarına yer veriyordu.