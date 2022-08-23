Bülent Ortaçgil ve Madrigal Yapı Kredi bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi eylül ayını iki farklı konserle karşılıyor. Yarım asrı geçmiş sanat kariyerinde şarkıcı ve şarkı sözü yazarı kimliği ile hafızalara kazınan Bülent Ortaçgil, 1 Eylül Perşembe akşamı Yapı Kredi bomontiada Avlu’da sevilen şarkılarını seslendirecek.



2020 yılında yayınladıkları “Seni Dert Etmeler” single’ı ile çıkış yakalayan ve devam eden single çalışmalarının ardından en son 2021 yılında “Neogazino” albümlerini yayınlayan, son dönemin yükselen Türk rock gruplarından Madrigal ise 2 Eylül akşamı Avlu’da olacak.

