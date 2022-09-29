Çakallarla Dans 6'nın vizyon tarihi belli oldu

Türk sinemasının en uzun soluklu film serilerinden biri olan ‘Çakallarla Dans’ın yeni macerasında seyircinin çok sevdiği ‘Çakallar’ bu kez sınırları aşıyor ve yurt dışına açılıyor.

2010’da vizyona giren ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam eden ‘Çakallarla Dans’ın ekibine dikkat çekici yeni isimler de eklendi.



‘Çakallarla Dans 6’da efsane ekip Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geliyor.

Altıncı filmde Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan kadroya katılıyor.



‘Çakallarla Dans 6’nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var.

