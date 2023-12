Call of Duty yıldızı Kamar de los Reyes hayatını kaybetti

ABC'nin "One Life To Live" adlı popüler dizisindeki rolüyle tanınan ve aynı zamanda "Call Of Duty" video oyunlarındaki kötü adam Raul Menendez'i seslendiren Kamar de los Reyes, kanser hastalığı nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti.

"One Life To Live" dizisindeki Antonio karakterini 1995'ten 2009'a kadar toplam 267 bölümde canlandıran Reyes, aynı zamanda Fox dizisi “Sleepy Hollow”da Jobe ve “The Rookie” dizisinde de Ryan Caradine karakterlerine hayat verdi.

Diziler dışında, Oliver Stone'un yönettiği "Nixon"da (1995) Watergate hırsızı Eugenio Martinez'i canlandırdı ve aynı zamanda Lisa France'ın "Love & Suicide" (2005) filminde Tomas rolünde kamera karşısına geçti.

Ölümüne kadar yer aldığı en önemli işi, Call Of Duty video oyunlarındaki kötü adam Raul Menendez'in seslendirmesiydi. Video oyunu serisinde sık sık yer alan ünlü aktör, bir röportajında, "Şimdiye kadar parçası olduğum en muhteşem projelerden birinin üzerinde çalışmayı yeni bitirdiğimi bilerek bu deneyimden ayrıldım" demişti.

Oyuncu Sherri Saum ile evli olan Reyes'in 26 yaşında Caylen adında bir oğlu ve 9 yaşında Michael ve John adlarında ikizleri bulunuyor.