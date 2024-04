Cannes ödüllü oyuncular Merve Dizdar ile Koji Yakusho İstanbul'da buluştu

KURU OTLAR ÜSTÜNE HAKKINDA



Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

77. CANNES FİLM FESTİVALİ SEÇKİSİ AÇIKLANDI

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 77. Cannes Film Festivali'nin film seçkisi duyuruldu. Quentin Dupieux imzalı "The Second Act" filmiyle açılışını yapacak festivalin ana yarışma bölümünde büyük ödül Altın Palmiye için 19 film yarışacak. Ancak festival yönetimi seçkiye önümüzdeki günlerde başka eklemeler yapılabileceğini belirtti.



77. Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen filmlerin tamamı şu şekilde:



Megalopolis (Yön. Francis Ford Coppola)

The Apprentice (Yön. Ali Abbasi)

The Shrouds (Yön. David Cronenberg)

The Substance (Yön. Coralie Fargeat)

Grand Tour (Yön. Miguel Gomes)

Marcello Mio (Yön. Christophe Honoré)

Caught by the Tides (Yön. Jia Zhangke)

All We Imagine as Light (Yön. Payal Kapadia)

Oh, Canada (Yön. Paul Schrader)

Limonov (Yön. Kirill Serebrennikov)

Parthenope (Yön. Paolo Sorrentino)

The Girl with the Needle (Yön. Magnus von Horn)

Kinds of Kindness (Yön. Yorgos Lanthimos)

Beating Hearts (Yön. Gilles Lellouche)

Wild Diamond (Yön. Agathe Riedinger)

Motel Destino (Yön. Karim Aïnouz)

Bird (Yön. Andrea Arnold)

Emilia Perez (Yön. Jacques Audiard)

Anora (Yön. Sean Baker)



