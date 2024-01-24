Cem Karaca ve Barış Manço'ya AKM'de saygı konseri

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserlerini seslendirecek.



Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstleneceği konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 28 Ocak'ta gerçekleşecek.



Konserde Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, Manço ve Karaca'nın eserlerini yorumlayacak.

Hologram gösterisi çok konuşuldu! Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi sanatseverlerle buluştu Haberi Görüntüle "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Unutamadım", "Arkadaşım Eşek" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Barış Manço, 1 Şubat 1999 yılında hayatını kaybetmişti. "Namus Belası", "Resimdeki Gözyaşları", "Bu Son Olsun", "Tamirci Çırağı" gibi şarkılarıyla rock müziğine yön veren Cem Karaca, 8 Şubat 2004 yılında aramızdan ayrıldı.