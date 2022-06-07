Ceylan Ertem'den Sezen Aksu şarkıları

İş Sanat’ın ücretsiz düzenlediği “Cuma İş Çıkışı” açık hava konserleri kapsamında, 10 Haziran’da Ceylan Ertem “Sezen Aksu Tribute” konseri verecek.

Ceylan Ertem'den Sezen Aksu şarkıları

Haberler 07.06.2022 - 12:01

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İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" konserleri kapsamında Ceylan Ertem, ’nun unutulmaz şarkılarını seslendirecek. 

10 Haziran'da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konser saat 18.00’de başlayacak.

17 Haziran’da “Cuma İş Çıkışı”nda ise İzmir Kültürpark’ta 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas sahne alacak. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konserle devam edecek.

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