Chris Hemsworth: Thor'dan bıktım

Hayatının neredeyse 15 yılını birkaç yıl arayla Marvel Sinema Evreni'nin sevilen karakterlerinden Thor'u canlandırarak geçiren Chris Hemsworth, "Bıktım artık" itirafında bulundu.

Chris Hemsworth: Thor'dan bıktım

Chris Hemsworth, bugüne dek gişe rekorları kıran filmler ve video oyunları da dahil toplam 13 projede Thor karakterini canlandırdı.

Dünya çapında üne kavuştuğu Thor serisi hakkında İngiliz GQ dergisine konuşan 39 yaşındaki Avustralyalı yıldız, hayatının neredeyse 15 yılını adadığı serisinde süper kahramanı canlandırmaktan zaman zaman sıkıldığını dile getirdi.

"YORULDUM ARTIK"

İlk olarak 2011’de Marvel karakterini canlandıran Hemsworth, daha sonra bağımsız devam filmlerinde ve birkaç Avengers filminde daha Thor karakterine hayat verdi. "Her birkaç yılda bir Thor oynamaktan yoruldum" diyen ve Thor rolünü oynamak için dönüp dönmeyeceğinden bahseden Hemsworth, “Tekrar bir şey yapacak olsaydım, tamamen farklı olması gerekirdi. Ve insanları tetikte tutmak için çok sert bir şey yapmamız gerekecek. Ama bir süre gerçekten başka şeyler yapmak istiyorum” dedi.

Hemsworth ayrıca, çocuklarının arkadaşlarının filmi sevmediğini, Taika Waititi’nin bir önceki filmi Thor: Ragnarok’a kıyasla zayıf efektler içerdiği için eleştirdiklerini de söyledi.

Taika Waititi, Avustralyalı aktörle 2017’de Thor: Ragnarok’ta ve yine 2022’de Thor: Love & Thunder’da çalıştı.

Chris Hemsworth: Thor'dan bıktım - 1 Martin Scorsese, süper kahraman filmlerini yerden yere vurmuştu

Süper kahraman filmleri zaman zaman ünlü yönetmenlerin de eleştirilerine maruz kalmıştı. 2019 yılında Martin Scorsese süper kahraman filmlerinin sinemadan çok tema parklara yakın durduğunu söylemişti. 2022'de de Quentin Tarantino Marvel filmleri aktörleri için, "Onlar film yıldızları değil. Yıldız olan Captain America ya da Thor" ifadesini kullanmıştı.

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