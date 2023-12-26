Çığlık 7'nin yönetmeni Christopher Landon projeden çekildi

"KABUSA DÖNÜŞEN RÜYA GİBİ BİR İŞTİ"

Landon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Sanırım 7 hafta önce Çığlık'tan resmen ayrıldığımı duyurmak için iyi bir zaman" dedi.

Ünlü yönetmen, sözlerine; "Bu bazılarını hayal kırıklığına uğratacak, bazılarınıysa sevindirecek. Kabusa dönüşen rüya gibi bir işti. Ve bu işe dahil olan herkes için kalbim gerçekten kırıldı. Herkes için. Ama devam etme zamanı geldi" diye devam etti.

"Wes'in mirasının gelişeceğini ve bölünmüş dünyanın gürültüsünü aşacağını ummaktan başka sohbete eklenecek daha çok şey var" diyen Christopher Landon, "Onun ve Kevin'in yarattığı şey inanılmaz bir şey ve onların ışıltısının tadını çıkarırken en kısa anı bile yaşamaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.