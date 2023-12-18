Çocuklarda drama eğitimi başarıyı getiriyor

Sivas'ta yaşayan yönetmen ve oyuncu Sema Çiftçi, drama ve tiyatro eğitimlerine girdiğini ve çocuklarda drama eğitiminin çok büyük bir farkındalık olduğunu belirterek, “Drama eğitimi çocuklarda zekasal alanda, dil alanında, etkileşimde, iletişimde bunların harmanlandığı ve hayal dünyasının, özgüvenin ön plana çıktığı bir etkinliktir" dedi.

"Bu etkinliğin içerisinde çocuklar birçok alanda kendini gösterir. Bu gösterdiği alanlar içerisinde tabii ki çocukların özgüveni, zekasal alandaki sıkışmaları, dil alanındaki sorunları, neden-sonuç ilişkisine bağlı sıkıntılarının giderilmesini oyunlarla veriyoruz" diyen Çiftçi, "Çocukların motor çalışmaları ince ve kalın motor çalışmalarıyla vücutlarını ısındırarak zekasal alan çalışmalarıyla drama etkinlikleri yapıyoruz" dedi.

"Dramanın en büyük özelliklerinden biri çocuklara bütün kuralları oyunlarla vermemiz. Bu çocuklar oyun oynayarak yaşantılarının içerisindeki neden-sonuç ilişkisini oyun kurarak ve bu oyunların içerisinde baskı olmadan çok özgür bir ifadeyle kendilerini anlatarak keşfediyorlar" diyen Çiftçi, "Çocuklar kendi üretkenliklerini oyunlarla ortaya çıkarıyorlar. Dramada en önemli özellik kazanımlara dayalı çalışmalar olmak zorunda. 2 yıl Türkiye’nin bütün köylerini, illerini, ilçelerini gezerek atölye çalışması yaptım. Bu alanda çok büyük çalışmalarım var. Yaş sınırı olmaksızın her bireyin drama eğitimi almasını öneriyorum” dedi.

