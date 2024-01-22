Coen Kardeşlerden güzel haber: Bir şeyler yazmaya çalışıyoruz

Kariyerlerine 1984 yapımı "Kansız" (Blood Simple) filmi ile başlayan ve 34 yıl boyunca birlikte çalışan Coen Kardeşler, 2018 tarihli western antolojisi “The Ballad of Buster Scruggs”ın ardından ayrı projelere yönelmişlerdi.
Ethan Coen, kardeşiyle solo kariyerlerine yönelmelerinin sebebini “The Ballad of Buster Scruggs” filminin zorlu çekim sürecinin ardından yaşanan tükenmişlikten kaynaklandığını açıklamıştı.
"KARDEŞİM JOEL COEN İLE BİR ŞEYLER YAZMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Eylül ayında vizyona girmesi beklenen Kaçak Kızlar ile (Drive-Away Dolls) ilk solo yönetmenlik denemesini yapan Ethan Coen, Empire dergisine röportaj verdi.
Ethan Coen, son röportajında kardeşi Joel Coen'le birlikte bir şeyler yazmak için çalıştıklarını söyledi.
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