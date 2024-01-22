Coen Kardeşlerden güzel haber: Bir şeyler yazmaya çalışıyoruz

"KARDEŞİM JOEL COEN İLE BİR ŞEYLER YAZMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Eylül ayında vizyona girmesi beklenen Kaçak Kızlar ile (Drive-Away Dolls) ilk solo yönetmenlik denemesini yapan Ethan Coen, Empire dergisine röportaj verdi.



Ethan Coen, son röportajında kardeşi Joel Coen'le birlikte bir şeyler yazmak için çalıştıklarını söyledi.