Çöpte bulunan Friends senaryoları açık artırmaya çıkıyor

Dizinin 4. sezonu finaline ait olan senaryolar, 1988 yılında Fountain Stüdyoları'nda bir çalışan tarafından bulunmuştu. Bu stüdyolarda "The One With Ross's Wedding" adlı bölümün birinci ve ikinci kısımları çekildi.



"SENARYOLARA GERÇEK BİR FRIENDS HAYRANI SAHİP OLMALI"



İsmi verilmeyen kişi, "Onlarla ne yapacağımdan emin değildim, bu yüzden ofisimdeki çekmeceme koydum. Hangi oyuncuya ait olabileceklerini merak ettiğimi hatırlıyorum. Senaryolara gerçek bir Friends hayranı sahip olmalı" dedi. 12 Ocak'ta satışa çıkacak olan senaryoların ne kadara alıcı bulacağı merak konusu oldu. Senaryoların 600-800 sterline satılabileceği düşünülüyor.