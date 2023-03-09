Damdaki Kemancı filminin ünlü aktörü Chaim Topol hayatını kaybetti

1971 yılında ünlü Broadway müzikali Damdaki Kemancı'nın sinema uyarlamasında Tevye karakterini canlandıran Chaim Topol hayatını kaybetti. Ölüm haberini İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog duyurdu.

Cumhurbaşkanı Herzog, 9 Eylül 1935'te İsrail'in Tel Aviv şehrinde dünyaya gelen Topol'ün kariyeri boyunca oyunculuk alanındaki ustalığının saygıyla anıldığını ifade edip, "Yeteneği ve yaratıcılığıyla pek çok ödüle layık görüldü ama en önemli ödülü canlandırdığı onlarca karakterde onunla gülen biz kazandık" dedi.