Hadise'nin desteklediği deprem kampanyasında 11 milyon euro toplandı

Hem Türkiye hem de Hollanda'da düzenlenen afet bölgesine yönelik bağış kampanyalarına katılan Hadise, doğup büyüdüğü Belçika’nın depremzedelere yardım projesinde de yer aldı. Sesiyle katkıda bulunduğu '12-12' kampanyası kapsamında Artists'in 'People Help the People' adlı şarkısı, 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlamaya başladı. Hadise, şarkıyı 30'dan fazla şarkıcı ve müzisyenle birlikte kaydetti. Depremzedeler için bağış kampanyasından 11 milyon euro (220 milyon TL) gelir elde edildi.
Hadise, gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz, ne zaman uçabilirim?' dedim. Bunun olmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim."
Hadise'nin yanı sıra Astrid Stockman, Axelle Red, Bart Peeters, Berre, Camille, Clouseau (Koen ve Kris Wauters), Dana Winner, Francisco Schuster, Geike Arnaert, Grace, Gustaph, ILA (İlayda Çiçek), Isabelle A, Johannes Genard, Lady Linn, Laura Tesoro, Maksim, Margriet Hermans ve Celien, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Novastar (Joost Zweegers), Olivia Trappeniers, Paul Michiels, Peter Van Laet, Pommelien Thijs, Selah Sue ve Starlings (Tom Dice ve Kato) sesleriyle şarkıda yer aldı. Jeroen Swinnen’ın yapımcılığı üstlendiği şarkının kaydında Basta Flip Kowlier, davulda Isolde Lasoen, klavyede Jef Neve, çelloda Jeff Assy, akustik gitarda Joost Zweegers, gitarda Milo Meskens ve şarkı koçu olarak Nina Babet katkı sağladı.