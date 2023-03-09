Hadise'nin desteklediği deprem kampanyasında 11 milyon euro toplandı

Hadise, gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz, ne zaman uçabilirim?' dedim. Bunun olmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim."