Depremde Kibar Feyzo’nun çekildiği tarihi konak hasar aldı

SİNEMA MÜZESİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYORDU



1978 yılında çekilen başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın Hatay Valiliği tarafından sinema müzesi haline getirilmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.