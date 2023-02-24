Depremde Kibar Feyzo’nun çekildiği tarihi konak hasar aldı

Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'ın rol aldığı Kibar Feyzo filminin çekildiği Reyhanlı’daki tarihi konak depremde hasar aldı.

Depremde Kibar Feyzo’nun çekildiği tarihi konak hasar aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Kibar Feyzo, Ezo Gelin, Kaçak, Asi gibi birçok ve dizinin çekildiği Reyhanlı’nın Kavalcık (Harran) Mahallesi’ndeki tarihi konağın bazı duvarları yıkıldı. 

Depremde Kibar Feyzo’nun çekildiği tarihi konak hasar aldı - 1

nedeniyle çalışmaların durduğu konağın duvarları yıkıldı, çatısı zarar gördü. Cam kenarlarında ve havuzun yanında ise dökülmeler olduğu görüldü.

Depremde Kibar Feyzo’nun çekildiği tarihi konak hasar aldı - 2

MÜZESİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYORDU

1978 yılında çekilen başrolünü 'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın Hatay Valiliği tarafından sinema müzesi haline getirilmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.

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