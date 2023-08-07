Derviş Zaim'in "Tavuri" belgeseli 15 Eylül'de sinemalarda

Yönetmen Derviş Zaim'in imza attığı "Tavuri" belgeseli, 15 Eylül'de vizyona girecek.

Derviş Zaim'in "Tavuri" belgeseli 15 Eylül'de sinemalarda

"Tavuri" lakaplı Kıbrıslı meşhur dolandırıcı ve hırsız Mustafa Serttaş'ın hayatını anlatan , 8 senelik titiz bir çalışma sonrasında ortaya çıktı.

Uzun metraj biyografi tarzında hazırlanan belgeselde, Serttaş'ın hem hapishanede hem de dışarıdaki hayatı 5 sene takip edildi.

Çekimler Serttaş'ın izinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İngiltere'de gerçekleştirildi.

Toplum, kötülük, suç ve ceza süreçleri üzerine de sorular soran belgeselde, Mustafa Serttaş'ın yanı sıra Şirin Gazi ve Yasin Coşkun yer aldı.

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