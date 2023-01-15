Devlet Çoksesli Korosu yılın ilk konserini verdi

Devlet Çoksesli Korosu, yılın ilk konserini konuk şef Yuval Weinberg yönetiminde sanatseverlerle buluşturdu ve ödüllü beste 'Onlar ki'yi seslendirdi.

Devlet Çoksesli Korosu yılın ilk konserini verdi

Devlet Çoksesli Korosu'nun CSO Ada Ankara Tarihi Salon’daki konserinde Brahms, Mendelssohn ve Rachmaninoff'un eserleri seslendirildi. Konserde ayrıca Özkan Manav'ın, 2. Koro Müziği Beste Yarışması'nda üçüncülük ödülü alan Nazım Hikmet'in Kuvayımilliye Destanı'ndan bir bölüm üzerine bestelediği "Onlar ki" adlı eseri ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Çoksesli Korosu yılın ilk konserini verdi - 1

Sanatseverler, konserde, Devlet Çoksesli Korosu siparişiyle Giovanni Bonato tarafından Türkçe olarak bestelenen "Winding Words of Wisdom" eserini de dinleme fırsatı buldu.

Devlet Çoksesli Korosu yılın ilk konserini verdi - 2

Yoğun ilgiyle takip edilen konserin sonunda sanatçılar, uzun süre ayakta alkışlandı.

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