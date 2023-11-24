Devlet Tiyatroları 24 Kasım'daki temsillerde öğretmenleri ağırlayacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerle ulaşıldığı, onların yetiştireceği nesillerin, Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na damga vuracağı ifade edildi.



Açıklamada, sahnelerin, yarın akşam tüm öğretmenlere açık olacağı bildirildi.



24 Kasım'da temsil edilecek oyunlar ise şöyle:



Ankara Devlet Tiyatrosu: Gonzago'nun Öldürülmesi, İzafiyet, Ocak, İki Kişilik Hırgür, Dogville



İstanbul Devlet Tiyatrosu: Yedi Kadın, Bir Nefes Dede Korkut, Çağrılmadan Gelen



İzmir Devlet Tiyatrosu: Çöplük, Martı, Fareler ve İnsanlar



Bursa Devlet Tiyatrosu: Meraki, Yalan Makinesi



Antalya Devlet Tiyatrosu: Shakespeare'in Bütün Oyunları



Trabzon Devlet Tiyatrosu: Yağmurcu



Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: Sanat



Erzurum Devlet Tiyatrosu: Yalan Kozası



Konya Devlet Tiyatrosu: Murtaza



Sivas Devlet Tiyatrosu: Notre Dame'ın Kamburu



Van Devlet Tiyatrosu: Tom Dick ve Harry



Kayseri Devlet Tiyatrosu: Periferi



Muhabir : İsa Toprak

Yayınlayan : Tayfur Murat Eğilmez



