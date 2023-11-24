Dijital Diyalog sergisi sanatseverlerle buluşuyor

İnsanın düşüncelerini, iç dünyasını ve duygularını konu alan Dijital Diyalog Sergisi 12 Aralık'a kadar sanatseverleri bekliyor.
46 dijital resim (18'i 2023 üretimi olmak üzere) ve 2011-2023 yılları arasında üretilen seçkilerden oluşan sergi, soyut sanatın estetiğini ve dijital ortamın ifade biçimlerini birleştiriyor. FMV Işık Üniversitesi STMF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Avcı Tuğal'ın ‘’Dijital Diyalog’’ adlı kişisel sergisi, Gelişim Üniversitesi Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor.
İstanbul Gelişim Üniversitesi GSF daveti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna düzenlenen sergi, sanatın teknoloji ile buluştuğu noktalardan birine ev sahipliği yapacak.
DİJİTAL RESİM NEDİR?
Dijital resim, dijital çizim tabletleri kullanarak dijital ortamda çizimler ve boyamalarla ortaya çıkar. Bu, geleneksel kâğıt ve tuval üzerine yapılan sanat çalışmalarının yeni teknolojik yapılarla gerçekleştirilmesidir. Geleneksel baskıresim eserlerde olduğu gibi özgün yaratımla sayılı basım şeklinde üretilebilirler.
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