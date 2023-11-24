Dijital Diyalog sergisi sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi GSF daveti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna düzenlenen sergi, sanatın teknoloji ile buluştuğu noktalardan birine ev sahipliği yapacak.

DİJİTAL RESİM NEDİR?



Dijital resim, dijital çizim tabletleri kullanarak dijital ortamda çizimler ve boyamalarla ortaya çıkar. Bu, geleneksel kâğıt ve tuval üzerine yapılan sanat çalışmalarının yeni teknolojik yapılarla gerçekleştirilmesidir. Geleneksel baskıresim eserlerde olduğu gibi özgün yaratımla sayılı basım şeklinde üretilebilirler.

