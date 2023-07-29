Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu başrolde: Aşk Mevsimi

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği "Aşk Mevsimi" için hazırlıklar tamamlandı. Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker'in birlikte kaleme aldığı filmde Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Duygu Sarışın başrolleri paylaşıyor.
Film için geçtiğimiz günlerde okuma provası yapıldı.
Çekimleri İstanbul’da ve Bozcaada’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek film sete çıkmak için gün sayıyor.
Gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman ilerledikçe nasıl şekillendiğini gösterecek olan film, verilen kararları sorgulatacak, aşk ve mutluluğun çelişkilerini gözler önüne serecek.
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