Doctor Who yıldızı David Tennant BAFTA Ödülleri'ni sunacak

Bilim kurgu dizisi Doctor Who'daki rolüyle akıllarda yer eden David Tennant, 2024 BAFTA Ödülleri'ni sunacak.

Doctor Who yıldızı David Tennant BAFTA Ödülleri'ni sunacak

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Doctor Who'da rol alan aktör David Tennant, bu yıl BAFTA Ödülleri'ne ev sahipliği yapacak.

BAFTA Ödülleri 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak. Adaylar ise 18 Ocak'ta açıklanacak. Dizide 14. Zaman Lordu'nu canlandıran 52 yaşındaki oyuncu, dizinin 60. yıl dönümü için ekranlara geri dönmüştü.

Doctor Who yıldızı David Tennant BAFTA Ödülleri'ni sunacak - 1

Kısa adı BAFTA olan British Academy Awards, yani İngiliz Akademisi Film Ödülleri, geçtiğimiz yıl Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Alison Hammond ve Richard E. Grant'in ev sahipliği yaptığı törene Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da katıldı. Alman yapımı 'All Quiet on the Western Front'un En İyi Film seçildiği BAFTA'da Austin Butler En İyi Erkek Oyuncu, Cate Blanchett de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Törende deprem felaketi unutulmadı. 

2023 SAHİPLERİNİ BULDU

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