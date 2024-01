Doctor Who yıldızı David Tennant BAFTA Ödülleri'ni sunacak

Kısa adı BAFTA olan British Academy Film Awards, yani İngiliz Akademisi Film Ödülleri, geçtiğimiz yıl Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Alison Hammond ve Richard E. Grant'in ev sahipliği yaptığı törene Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da katıldı. Alman yapımı 'All Quiet on the Western Front'un En İyi Film seçildiği BAFTA'da Austin Butler En İyi Erkek Oyuncu, Cate Blanchett de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Törende deprem felaketi unutulmadı.

2023 BAFTA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU