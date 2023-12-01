Don Giovanni'den görkemli prömiyer

Avusturyalı müzik dehası, Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği, ilk kez 1787 yılında sahnelenen "Don Giovanni Operası", dün akşam AKM'de prömiyer yaptı. Librettist Lorenzo Da Ponte'nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilebilen opera seyirci tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

İnsan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart'ın dehası ile birleşmesinden doğan eser AKM'nin teknik imkanlarının tam anlamıyla kullanıldığı ilk eser olma özelliğini taşıyor.