Don Kişot'un İstanbul maceraları belgesele konu olacak. Filmin tanıtım toplantısında yönetmen Mehmet Gün, 1973'den bugüne sinema sektöründe çalışmalar yaptığını, 50 yıllık sinemacı olduğunu söyledi.

Gün, yaklaşık 20 yıl önce Mimar Sinan ile ilgili bir belgesel çekimi esnasında "Don Kişot" adlı romanıyla dünya edebiyatında önemli bir yere sahip İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in Kılıç Ali Paşa Camii'nin inşaatında çalıştığı iddiasının gündeme geldiğini, belgesel fikrinin de ilk olarak bu şekilde ortaya çıktığını anlattı.



Cervantes üzerine araştırmalar yapan akademisyen Nesrin Karavar ile projeyi oluşturduklarını aktaran Gün, "Belgesel olarak yola çıktık. Bunu drama ya da uzun metraj film yapmaya kalksak çok maliyetli bir iş. Belgesel belki bunun ön çalışması olur. Buradan yola çıkarak İspanya'da, Cezayir'de akademisyenlerle görüşeceğiz. Onlardan alacağımız bilgiler de bizi farklı yönlendirebilir. Daha doğru bilgilere ulaşabilmek adına böyle bir belgesel yapalım dedik" ifadelerini kullandı.



Cervantes'in "Yüce Sultan" adlı eserinde "Elveda şanlı İstanbul, elveda Pera ve Pelmas, elveda Ayasofya, şimdi büyük bir mescitsin" ifadesine yer verdiğini dile getiren Gün, “Çekimler için Cervantes'in eserlerinde bahsettiği yerlere gideceğiz. Ayrıca İstanbul Cervantes Enstitüsü yetkilileriyle ve akademisyenlerle de röportajlar yapacağız" diye konuştu.



Mehmet Gün, 8 Kasım'da İstanbul'da başlayacakları proje kapsamında İspanya'nın Barselona, Madrid ve Alcala şehirleriyle, eski Osmanlı toprağı olan Cezayir'deki Kasbah bölgesinde de akademisyenlerle konuşmayı ve çekimler yapmayı planladıklarını kaydetti.



Belgesel süresinin 45 dakika olacağını belirten Gün, ilk olarak Cevantes'in doğum günü olan 23 Nisan 2024'te İspanya'da gösterilmesini istediklerini, daha sonra da çeşitli festivallere katılacaklarını anlattı.

