Dövüş kaybetmiyorlar: Aksiyon yıldızlarının sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

Aksiyon filmlerinin aranan isimleri Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham'ın filmlerdeki dövüş sahneleri için sözleşmelerine eklettikleri madde ortaya çıktı.

Dövüş kaybetmiyorlar: Aksiyon yıldızlarının sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

Hollywood'un aksiyon filmi yıldızları arasında yer alan , Vin Diesel, 'ın gizli sözleşme maddesi açığa çıktı.

Birçok aksiyon filminde insanların bulaşmak istemeyeceği sert kahramanlara hayat veren ünlü isimlerin dövüş sahnelerinde neden hiç kaybetmediği belli oldu.

Wall Street Journal'a göre;  yıldız isimler, imzaladıkları sözleşmede yer alan bir madde sebebiyle hiç dövüş kaybetmiyor. Bu madde, aktörlerin ekranda ne kadar kötü dayak yiyebileceğine bir sınır getiriyor.

Dövüş kaybetmiyorlar: Aksiyon yıldızlarının sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı - 1

KAÇ YUMRUK YEDİĞİ SAYILIYOR

İddiaya göre; Hızlı ve Öfkeli 8 filminde birlikte rol alan üçlüden Vin Diesel, yapımcıya her dövüş sahnesinde kaç yumruk yediğini saydırarak sözleşmeye uygun olduğundan emin oldu.

Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın da sözleşmelerinde bunu istedikleri iddia ediliyor.

Dövüş kaybetmiyorlar: Aksiyon yıldızlarının sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı - 2

JOHNSON SENARYOYU DEĞİŞTİRTMİŞ

Hatta Wall Street Journal'da yer alan haberde, "Yapımcılara ve ekibine göre Statham, stüdyoyla ekranda ne kadar kötü dövülebileceğini sınırlayan bir anlaşma için pazarlık yaptı. Johnson'ın da Hızlı ve Öfkeli 8'de (The Fate of the Furious) bir senaryoyu değiştirttiği, böylece bir kavgadan sonra yere serilmek yerine dik oturduğu söyleniyor" ifadeleri kullanıldı.

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