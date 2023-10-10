Dövüş kaybetmiyorlar: Aksiyon yıldızlarının sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

Hollywood'un aksiyon filmi yıldızları arasında yer alan Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham'ın gizli sözleşme maddesi açığa çıktı.
Birçok aksiyon filminde insanların bulaşmak istemeyeceği sert kahramanlara hayat veren ünlü isimlerin dövüş sahnelerinde neden hiç kaybetmediği belli oldu.
Wall Street Journal'a göre; yıldız isimler, imzaladıkları sözleşmede yer alan bir madde sebebiyle hiç dövüş kaybetmiyor. Bu madde, aktörlerin ekranda ne kadar kötü dayak yiyebileceğine bir sınır getiriyor.
KAÇ YUMRUK YEDİĞİ SAYILIYOR
İddiaya göre; Hızlı ve Öfkeli 8 filminde birlikte rol alan üçlüden Vin Diesel, yapımcıya her dövüş sahnesinde kaç yumruk yediğini saydırarak sözleşmeye uygun olduğundan emin oldu.
Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın da sözleşmelerinde bunu istedikleri iddia ediliyor.
JOHNSON SENARYOYU DEĞİŞTİRTMİŞ
Hatta Wall Street Journal'da yer alan haberde, "Yapımcılara ve film ekibine göre Statham, stüdyoyla ekranda ne kadar kötü dövülebileceğini sınırlayan bir anlaşma için pazarlık yaptı. Johnson'ın da Hızlı ve Öfkeli 8'de (The Fate of the Furious) bir senaryoyu değiştirttiği, böylece bir kavgadan sonra yere serilmek yerine dik oturduğu söyleniyor" ifadeleri kullanıldı.
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