Dünya Dans Günü ne zaman kutlanır? (Dünya Dans Günü tarihi)

Dünya Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılarak, modern balenin kurucusu Jean Georges Noverre’in anısına  kutlanıyor. Dans severler, birçok kültüre ait ulusal ve uluslararası danslara ilişkin tecrübeli eğitmenler tarafından verilen eğitimlere ilgi gösteriyor. Peki, Dünya Dans Günü ne zaman?

Dünya Dans Günü ne zaman kutlanır? (Dünya Dans Günü tarihi)

Dünya Günü veya Uluslararası Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılmıştır ve her yıl 29 Nisan'da kutlanmaktadır. Tarih, modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre (1727-1810)'nin doğum günü anısına ITI Uluslararası Dans Komitesi tarafından belirlenmiştir.

Dünya Dans Günü ne zaman kutlanır? (Dünya Dans Günü tarihi) - 1

Her yıl, olağanüstü bir koreograf veya dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermeleri için davet edilir. Bu kişiler World Dance Alliance ve ITI Uluslararası Komitesi iş birliği ile Uluslararası Günü kurucu kurumu tarafından seçilir.

"Uluslararası Dans Günü Mesajı" nın hedefi tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamaktır.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...