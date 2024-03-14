Dünya Tiyatro Günü 27 Mart'ta, 38 oyun ücretsiz olacak

Adana Devlet Tiyatrosu, "Ortak Cinayetin Suç Duyurusu" ile 01 Burda PGM Sahne'de, Trabzon Devlet Tiyatrosu "Medyum" ve "Sihirli Lamba" ile Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyi selamlayacak.



Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde "Ekşi Tom"u, Kayapınar Kültür Merkezi'nde "Sayı Dedektifleri"ni ve Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde "Çarpışma"yı izleyiciyle buluşturacak.



Antalya Devlet Tiyatrosu Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon'da "Havada Yüzmek" oyununu, Erzurum Devlet Tiyatrosu Erzurum DT Sahnesi'nde "Yeşilçam"ı, Sivas Devlet Tiyatrosu Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Donör"ü, Van Devlet Tiyatrosu Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Külhanbeyi Operası"nı beğeniye sunacak.



Kayseri Devlet Tiyatrosu, Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Kral Üşümesi", Gaziantep Devlet Tiyatrosu, Şehit Kamil Sahnesi'nde "Geçmişten Gelen Kadın", Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Kadınlar İstasyonu", Elazığ Devlet Tiyatrosu ise Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi" ve "Başıboş" oyunlarını ücretsiz sahneleyecek.



Samsun Devlet Tiyatrosu'nun "Gonzago'nun Öldürülmesi" oyunu Samsun DT Sahnesi'nde, Çorum Devlet Tiyatrosu'nun "Nihayet Bitti" oyunu ise Çorum DT Sahnesi'nde izlenebilecek.



Denizli Devlet Tiyatrosu, "Bimarhane"yi Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde, Ordu Devlet Tiyatrosu "Hiç Kimse"yi Ordu DT Sahnesi'nde, Edirne Devlet Tiyatrosu "Çöp Canavarı"nı Edirne DT Sahnesi'nde,"Hiç Kimsenin Öyküsü"nü ise Damat İbrahim Paşa Salonu'nda sanatseverlerle buluşturacak.