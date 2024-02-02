Edirne Devlet Tiyatrosunda bu ay dört oyun sahnelenecek

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayındaki sahnede bu ayın ilk oyunu, Evren Serter'in yönettiği iki perdelik "İkinci Caddenin Mahkumu" olacak. Amerikan orta sınıf ailesi Mel ve Edna'nın trajikomik öyküsünün anlatıldığı İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun, 6-7-8 Şubat saat 20.00'da izlenebilecek.



Bu ay sahnelenecek ikinci oyun ise "Buzlar Çözülmeden" olacak.



Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği iki perdelik oyunda Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alacak. Oyun 13-14-15 Şubat'ta saat 20.00'de sahnelenecek.



Ayın üçüncü oyunu Metin Oyman'ın yönettiği İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Leenane'in Güzellik Kraliçesi olacak. Oyun, 20-21-22 Şubat'ta saat 20.00'de izlenebilecek.



Edirne Sahnesi'nde ayın son oyunuysa 27-28-29 Şubat'ta Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "İzafiyet" olacak. Biletler, gişe ve internetten satın alınabilecek.

