El Hamra Sarayı ile Ulu Cami motifleri aynı panoda bir araya geldi

Çetin Küçük ise Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yaptıktan sonra 2016'da emekli olduğunu, ardından evinin altındaki küçük atölyede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Farklı modellerde ahşap ürünler yaptığına işaret eden Küçük, "Yasin Yener, El Hamra Sarayı'ndaki işlemeleri beğenip cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Bir arkadaşım vasıtasıyla bana ulaştı, 'Bunu yapabilir miyiz?' diye sordu. Yaklaşık 45 gün çizimleri sürdü. Sonra çizimleri ahşaba geçirdik ve başladık oymaya" diye konuştu.



"TOPLU İĞNEYLE KUYU KAZMAK GİBİ"

Çalışmalarını 4,5 aydır sürdürdüğünü vurgulayan Küçük, "Bitmesine yaklaşık 1 ay daha var. 'La galibe illallah' yazısıyla dönen bir çerçevesi var. 24 tane oyduk çerçeveye. En az 2 ay sadece 'La galibe illallah' yazısına uğraştım. İçinde de Selçuklu yıldızı dediğimiz yıldız var, bize ait modeller. 15 yıllık sanat hayatımda bu kadar uzun süren bir iş yapmamıştım. Gerçekten çok emek verdim. Zor işçilikti. Gözlerimden yaş geliyor bazen. Toplu iğneyle kuyu kazmak gibi. Basit bir iş değil" dedi.



Atölyesinde yalnız çalıştığını, eserin büyük olması nedeniyle çevirmek gerekirse yoldan geçenlerden yardım istediğini belirten Küçük, "Bu yazıyı yazarken aynı zamanda zikrediyorum. Bu zikirle tokmak ve çekici vurduk. İnşallah asıldığı yere de bize de bir faydası olur" dedi.