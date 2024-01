Elizabeth Taylor'ın hayatı belgesel oluyor

Realiy şov yıldızlığından girişimciliğe geçiş yapan ve aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Kim Kardashian ise konuyla ilgili "Elizabeth Taylor hep kendisi oldu, tam bir savaşçıydı" ifadelerini kullandı.

ELIZABETH TAYLOR KİMDİR?



Elizabeth Taylor'ı beyazperdeyle buluşturan ilk sinema filmi, 1942'de çekilen, There's One Born Every Minute oldu. Bu sırada Liz Taylor, 10 yaşındaydı. 1944'te ise, Elizabeth'in yıldızını parlatan proje geldi. 20th Century Fox tarafından finanse edilen, Clarence Brown'un filmi National Velvet filmiyle küçük Lisa, M-G-M'in küçük yıldız oyuncusu oldu.

Taylor, Who's Afraid of Virginia Woolf ve Butterfield 8 filmleriyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını iki kez kazandı.

Taylor 2011 yılında hayatını kaybetti.