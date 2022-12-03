Elon Musk ile Kanye West arasında gerilim: Twitter hesabı askıya alındı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ABD'li rapçi Kanye West'in paylaştığı bir görsel nedeniyle hesabı askıya aldı. Musk, West'in hesabının, şiddet çağrısı yapan paylaşımları nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Elon Musk ile Kanye West arasında gerilim: Twitter hesabı askıya alındı

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Kanye West'ten "Hitler’i beğeniyorum" açıklaması

Kanye West'ten "Hitler’i beğeniyorum" açıklaması

Elon Musk, Adolf Hitler'i beğendiğini söyleyen rapçi Kanye West'in Twitter hesabını Davut Yıldızı ile iç içe geçmiş bir gamalı haç görseli paylaşması sebebiyle askıya aldı.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Musk, West'in tweet'ine cevaben "Hesabının şiddete teşvik nedeniyle askıya alındığını açıklığa kavuşturuyorum, benim hoş olmayan bir fotoğrafım sebebiyle alakası yok" açıklaması yaptı.

Son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalarla ve Yahudi karşıtı söylemleriyle tartışmaların odağında olan rap şarkıcısı Kanye West, yüzü tamamen kapalı olarak çıktığı canlı yayında kullandığı sözlerle şaşırtmıştı.

Elinde bir İncil ile kameraların karşısına çıkan West, “Ben Hitler’i beğeniyorum” demişti.

Elon Musk ile Kanye West arasında gerilim: Twitter hesabı askıya alındı - 1

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