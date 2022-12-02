Elton John ülkesindeki son konserini Glastonbury'de verecek

Son dünya turnesine devam eden Elton John, dünyaca ünlü müzik festivali Glastonbury ile ülkesi İngiltere'de veda konserine çıkacak.

Elton John ülkesindeki son konserini Glastonbury'de verecek

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Elton John müziğe veda ediyor

Elton John müziğe veda ediyor

Elton John veda turnesine çıkıyor

Elton John veda turnesine çıkıyor

'Sir' unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, müzik kariyerini tamamlamak üzere çıktığı dünya turnesinde, gelecek yıl dünyaca ünlü müzik festivali Glastonbury'de sahne alacak. Meşhur Piramit Sahne'ye çıkacağı öğrenilen 75 yaşındaki müzisyen, kariyerinde 50. yılını doldururken, İngiltere'deki son konserine çıkmış olacak. John'un veda konseri 25 Haziran'da gerçekleşecek.

Sanatçı, son ABD turnesini geçen ay tamamladı. Los Angeles’taki Dodger Stadyumu'nda verdiği konserde John'a Dua Lipa, Kiki Dee ve Brandi Carlile eşlik etti. dijital platform üzerinden de yayınlandı. 

Glastonbury, John'un İngiltere'deki final konserine sahne olacak. 2023 Glastonbury Festivali, 21-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Elton John ülkesindeki son konserini Glastonbury'de verecek - 1

Glastonbury ortak organizatörü Emily Eavis, “Bu, Elton’ın son turnesinin İngiltere’deki son sahnesi olacak. Festivali böyle kapatacağız ve bu büyük anı tarihimizde işaretleyeceğiz” dedi. 

Elton John ülkesindeki son konserini Glastonbury'de verecek - 2

2018'de Farewell Yellow Brick Road adlı veda turnesine çıkan sanatçı, Temmuz 2023 tarihine kadar Avrupa'daki konserlerine devam edecek.

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