Elton John ülkesindeki son konserini Glastonbury'de verecek

'Sir' unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, müzik kariyerini tamamlamak üzere çıktığı dünya turnesinde, gelecek yıl dünyaca ünlü müzik festivali Glastonbury'de sahne alacak. Meşhur Piramit Sahne'ye çıkacağı öğrenilen 75 yaşındaki müzisyen, kariyerinde 50. yılını doldururken, İngiltere'deki son konserine çıkmış olacak. John'un veda konseri 25 Haziran'da gerçekleşecek.

Sanatçı, son ABD turnesini geçen ay tamamladı. Los Angeles’taki Dodger Stadyumu'nda verdiği konserde John'a Dua Lipa, Kiki Dee ve Brandi Carlile eşlik etti. Konser dijital platform üzerinden de yayınlandı.

Glastonbury, John'un İngiltere'deki final konserine sahne olacak. 2023 Glastonbury Müzik Festivali, 21-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Glastonbury ortak organizatörü Emily Eavis, “Bu, Elton’ın son turnesinin İngiltere’deki son sahnesi olacak. Festivali böyle kapatacağız ve bu büyük anı tarihimizde işaretleyeceğiz” dedi.



2018'de Farewell Yellow Brick Road adlı veda turnesine çıkan sanatçı, Temmuz 2023 tarihine kadar Avrupa'daki konserlerine devam edecek.