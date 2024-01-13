Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu "Öteki" izleyiciyle buluştu

Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan Öteki ilk kez tiyatroseverlerle buluştu. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı kadrosunda buluşturan oyun özgün uyarlaması ve farklı sahne deneyimiyle seyirciden büyük beğeni topladı.

Prömiyer biletleri günler öncesinde tükenen ve çarpıcı bir kara komedi sunan oyunun sonunda tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlandı. 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de gösterilen oyununun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanısıra, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren oyun, Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyiciyle buluşuyor.