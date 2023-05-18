Engelleri aşan genç müzisyenler festivalde buluştu

British Council "Yaratıcı İşbirlikleri" hibe programı kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Engelsiz Müzik Festivali'ne yurt içinden ve yurt dışından 22 engelli müzisyen katıldı.



Eğitim ve konferansların Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde konserlerin ise Musiki Muallim Mektebi ve CSO Ada Ankara'da düzenlenen festival, yarın sona erecek.



Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, sanatın engel tanımadığını, dünyadan her türlü insanı birleştirdiğini söyledi.



Farklı disiplinlerden, farklı ülkelerden engelli müzisyenleri ortak paydada buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Özden, "Hayata sanatla, müzikle, resimle tutunma gayesi olan engelli gençlerimizi kendi içimizde harmanlama amacıyla böyle bir proje başlattık" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtarslan ise böyle bir festivale öncülük yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.



Festival kapsamında düzenlenen konserlerin birinde gençlerin bireysel performans sergileyeceklerini birinde ise üniversitenin oda orkestrasıyla sahne alacağını anlatan Kurtaslan, Bach'tan Mozart'ta Aşık Veysel'den popüler müzik parçalarına kadar geniş bir repertuvarla izleyicilerle buluşacaklarını bildirdi.



Üniversite olarak engellilerin eğitimine katkı sağlamanın kendileri için önemini vurgulayan Kurtaslan, "Üniversitemizde engellilere yönelik birçok araştırma merkezi, koordinatörlükler ve topluluklar var. Bu altyapıya sahipken böyle bir uluslararası festivali yapmak artık bir gereklilikti" ifadelerini kullandı.