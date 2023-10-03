Engelsiz Filmler Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması'ndaki filmler açıklandı

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI’NDA 5 ÖDÜLLÜ FİLM



Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl Belmin Söylemez’in 42. İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen“ ödülü alan ve farklı hayatlara sahip üç kadının yollarının kesişmesi ile başlayıp üzerlerindeki baskının artmasıyla hayalleri için aynı kararları almaya sürüklenmelerini anlatan Ayna Ayna, Orçun Köksal’ın 42. İstanbul Film Festivali’nde “Seyfi Teoman En İyi İlk Film” ödülüne layık görülen ve soyu tükenmiş Anadolu parsına dair bir iz bulmak isteyen Zoolog Emre ve Veysel’in Anadolu'da bir yolculuğa çıkmasıyla gelişen olayları konu alan Bars, Somnur Vardar’ın 55. SİYAD Ödülleri’nde “En İyi Uzun Metrajlı Belgesel” ödülünü kazanan ve inşaatlarda duvarcılık yapan Ferhat ile Emrah’ın zorlu çalışma koşulları ve gelecek kaygısıyla bunalıp bu kısır döngüden çıkmanın arayışını anlatan Boşlukta; Kaan Müjdeci’nin 69. Cannes Film Festivali'nde, Cannes Cinéfondation L'Atelier'e seçilen ve Tokyo'da yaşayan bir ailenin, evcil iguanalarının tüm sürecini izlediği ‘M2’ adlı sanal gerçeklik oyununu oynamaya başlamalarıyla hayatlarının tamamen değişmesini anlatan Iguana Tokyo, Berna Gençalp’in proje tasarımını, filmin senaryosunu ve yönetmenliğini yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Belgesel Film” ödülüne sahip olan, Mihri’nin 19. yüzyılın sonunda Osmanlı İstanbul’unda başlayıp Roma, Paris ve New York’a uzanan hikayesini ortaya çıkarmak için, “Kim Mihri” sorusuna cevap arayan Kim Mihri olmak üzere 5 film yer alıyor.



Sinema yazarı Şenay Aydemir jüride SESLİ BETİMLEME VE AYRINTILI ALTYAZI İLE İZLENEBİLECEK



Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak. “Çocuklar İçin” bölümü dışındaki tüm gösterimler ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebilecek.



Engelsiz Filmler Festivali 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe Institut ve 4-5 Kasım’da Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında izleyicilerle buluşacak. “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise tüm Türkiye’den 20-26 Ekim tarihleri arasında eff2023.muvi.com adresinden de çevrim içi olarak izlenebilecek.

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