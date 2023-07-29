Erşan Kuneri 2'nin kadrosuna dahil olan isimler açıklandı

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor. Dijital platformda yayınlanan dizinin başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyordu.
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin devam sezonunda yer alacak isimlerle sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Dizinin 2. sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal rol alacak.
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