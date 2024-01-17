Ertelenen Emmy Ödülleri'nin reytingleri düştü

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli tören, Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmişti.

Ödül törenin reytingleri açıklandı. Bu yıl 75'incisi düzenlenen tören, 4,3 milyon kişi tarafından izlendi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 5,29 milyon olarak açıklanmıştı.

Yaklaşık yüzde 25 reyting kaybı yaşayan törenin Hollywood grevi nedeniyle ertelenmesi ve NFL (Ulusal Futbol Ligi) ile aynı akşama denk gelmesi reytinglerin düşük gelmesinde etkili oldu. Tören, son 6 yıl içinde beşinci kez düşük izlenme rekoru kırdı.