Ertelenen Emmy Ödülleri'nin tarihi netleşti (75. Emmy Ödülleri ne zaman?)

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us ve The White Lotus en çok adaylık kazanan diğer yapımlar olmuştu.



Ancak Hollywood'daki grev nedeniyle Emmy Ödülleri ertelendi. Yapılan yeni açıklamaya göre Emmy Ödülleri, 15 Ocak 2024'te gerçekleşecek.

18 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan tören, en az 20 yıldır hiç ertelenmemişti.