Ertelenen Emmy Ödülleri'nin tarihi netleşti (75. Emmy Ödülleri ne zaman?)

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us ve The White Lotus en çok adaylık kazanan diğer yapımlar olmuştu.
Ancak Hollywood'daki grev nedeniyle Emmy Ödülleri ertelendi. Yapılan yeni açıklamaya göre Emmy Ödülleri, 15 Ocak 2024'te gerçekleşecek.
18 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan tören, en az 20 yıldır hiç ertelenmemişti.
Variety'nin haberi göre, tören için net bir tarih belirlenmemişti ancak Fox'un ocak ayında töreni gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtilmişti.
TÖRENE HİÇBİR OYUNCU KATILAMAYACAK
Eğer ödül töreni, grev devam ederken gerçekleşecek olursa hiçbir oyuncu törene katılamayacak.
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
SAG-AFTRA maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.
EMMY ADAYLARI
75. Emmy Ödülleri'nde bu yıl en çok adaylık alan yapımlar arasında Succession, The Last of Us ve The White Lotus yer aldı. 4. sezonuyla ekranlara veda eden Succession dizisi, 27 dalda aday olarak Emmy Ödülleri tarihine geçti.
En çok adaylık kazanan yapımlar ise şöyle;
Succession– 27
The Last Of Us–24
The White Lotus–23
Ted Lasso–21
The Marvelous Mrs. Maisel–14
The Bear–13
BEEF–13
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story–13
Wednesday–12
Barry–11
Only Murders In The Building–11
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